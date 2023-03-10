Си Цзиньпин еще как минимум пять лет будет руководить Китаем

Близится к завершению весенняя сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), китайского парламента, 14-го созыва. Сегодня состоялось главное событие мероприятия – выборы Председателя КНР, что является китайским аналогом президента, т.е. главы государства. До весны 2028 года Китаем будет вновь руководить Си Цзиньпин, за которого проголосовали все 2952 делегата. В 2018 году, кстати, он победил на выборах с таким же 100-процентным результатом, свидетельствующем об отсутствии у Си оппозиции. Кстати, в том же 2018 году в КНР было отменено конституционное правило, запрещавшее китайским руководителям находиться у власти больше двух пятилетних сроков.
То, что в результатах выборов в графе «против» будет стоять 0, было ясно еще осенью прошлого года, когда Си выбрали Генеральным секретарем КПК, правящей и единственной партии Китая. В октябре он провел большую чистку: заменил на высших постах в партии своими сторонниками всех, в верности кого у него были хотя бы минимальные сомнения.
Завтра, в субботу, состоятся выборы премьера Госсовета КНР, главы китайского правительства. Ожидается и эти ожидания едва ли не сбудутся, что им станет 63-летний Ли Цян, один из главных сторонников Си.
Кроме «председательства», Си Цзиньпин был переизбран сегодня главой Центральной военной комиссией, т.е. главнокомандующим всеми китайскими вооруженными силами.
65-летний Чжао Лэцзи, бывший глава Центральной комиссии по проверке дисциплины, т.е. главный борец с коррупцией в КНР, был избран председателем Постоянного комитета ВСНП, т.е. главой парламента.
На посту вице-председателя КНР Ван Цишаня сменил Хан Чжэнь, последнее время руководивший комитетом КПК в Гонконге.
Си Цзиньпин стал, если можно так выразиться, «могильщиком» коллективного руководства в КНР, главного принципа руководства Китаем с конца 70-х годов прошлого века, когда были начаты реформы и эксперимент по «открытию» Поднебесной. Заместитель премьера Госсовета последние пять лет Ху Чуньхуа, главный конкурент Си, чисто, конечно, теоретически, даже не попал на ХХ съезде КПК в Политбюро КПК, состоящее из 24 человека, в которое он входил, кстати, с 2012 года. Очень вероятно, что завтра он не сохранит и пост зама главы правительства КНР.