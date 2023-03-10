Си Цзиньпин еще как минимум пять лет будет руководить Китаем

Близится к завершению весенняя сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), китайского парламента, 14-го созыва. Сегодня состоялось главное событие мероприятия – выборы Председателя КНР, что является китайским аналогом президента, т.е. главы государства. До весны 2028 года Китаем будет вновь руководить Си Цзиньпин, за которого проголосовали все 2952 делегата. В 2018 году, кстати, он победил на выборах с таким же 100-процентным результатом, свидетельствующем об отсутствии у Си оппозиции. Кстати, в том же 2018 году в КНР было отменено конституционное правило, запрещавшее китайским руководителям находиться у власти больше двух пятилетних сроков.

То, что в результатах выборов в графе «против» будет стоять 0, было ясно еще осенью прошлого года, когда Си выбрали Генеральным секретарем КПК, правящей и единственной партии Китая. В октябре он провел большую чистку: заменил на высших постах в партии своими сторонниками всех, в верности кого у него были хотя бы минимальные сомнения.