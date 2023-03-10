Си Цзиньпина единогласно переизбрали на должность председателя КНР

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласно переизбрали Си Цзиньпина на пост председателя КНР на третий пятилетний срок.

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Как пишет «РИА Новости», выборы главы государства состоялись утром 10 марта на пленарном заседании, в тайном голосовании участвовали 2952 парламентария.

Отмечается, что Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, избранным на третий срок.

Также он переизбран на должность главы Центрального военного совета КНР.

Си Цзиньпин стал председателем КНР в марте 2013 года, а в марте 2018-го его переизбрали на второй пятилетний срок.

В конце февраля президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой канцелярии ЦК Компартии Китая по международным делам Ван И заявил, что в Москве ждут визита Си Цзиньпина. Глава государства подчеркнул, что российско-китайские отношения развиваются так, как планировалось в предыдущие годы.