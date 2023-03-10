Си Цзиньпина единогласно переизбрали на должность председателя КНР

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласно переизбрали Си Цзиньпина на пост председателя КНР на третий пятилетний срок.
Как пишет «РИА Новости», выборы главы государства состоялись утром 10 марта на пленарном заседании, в тайном голосовании участвовали 2952 парламентария.
Отмечается, что Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, избранным на третий срок.
Также он переизбран на должность главы Центрального военного совета КНР.
Си Цзиньпин стал председателем КНР в марте 2013 года, а в марте 2018-го его переизбрали на второй пятилетний срок.
В конце февраля президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой канцелярии ЦК Компартии Китая по международным делам Ван И заявил, что в Москве ждут визита Си Цзиньпина. Глава государства подчеркнул, что российско-китайские отношения развиваются так, как планировалось в предыдущие годы.