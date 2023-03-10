ЦБ дал прогноз по депозитным ставкам

Приток средств населения в банки в январе отмечался только в сегменте рублевых срочных депозитов, в значительной степени – за счет вкладов на срок свыше года. В феврале, по предварительны данным, ставки по рублевым депозитам выросли на 6 базисных пунктов, в основном, за счет возобновления действия надбавок к базовой процентной ставке при размещении новых средств в крупном банке. Текущие ставки по депозитам способствуют сохранению привлекательности рублевых срочных вкладов для населения, в ближайшее время они могут сохраниться на том же уровне либо умеренно возрасти, говорится в комментарии Центробанка.

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«Пересмотр в феврале вверх прогноза Банка Росси по диапазону ключевой ставки на 2023 г. и некоторое ужесточение сигнала о вероятной динамике ключевой ставки с учетом проинфляционных рисков могут способствовать повышению депозитных ставок. Кроме того, сдерживать снижение ставок продолжит конкуренция между банками за вкладчиков. При этом наибольшие депозитные ставки будут характерны для вкладов на длинные сроки», — говорится в публикации.

Регулятор также отметил, что в феврале отдельные банки повышали доходности вкладов в юанях, однако спрос россиян на юаневые депозиты в целом оставался невысоким. В целом, средства на валютных счетах и депозитах россиян в январе снизились на 0,9%. Валютизация сбережений населения сохранилась вблизи исторического минимума, составив 10,7%, уточнили в ЦБ.

«Валютные сбережения все еще демонстрировали отрицательную динамику, несмотря на повышение привлекательности вкладов в юанях. В краткосрочной перспективе можно ожидать сохранения заинтересованности населения в размещении средств на рублевые срочные вклады, прежде всего долгосрочные, по мере замедления инфляции и восстановления реальной доходности рублевых сбережений», — говорится в комментарии ЦБ.

По итогам третьей декады февраля средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам физических лиц в рублях составила 7,68%, сообщал ранее регулятор.