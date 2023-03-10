Участники протестов в Грузии потребовали отставки кабмина и досрочных выборов в парламент

На акции протеста у здания парламента Грузии группа военных ветеранов призвала к отставке правительства и назначению досрочных парламентских выборов.

Об этом сообщает «Интерфакс».

С соответствующим обращением к митингующим выступил одетый в камуфляжную форму человек, назвавший себя ветераном грузинской армии.

В настоящий момент митинг у здания парламента продолжается, передает агентство, несмотря на то что накануне, 9 марта, власти Грузии выполнили выдвинутые 7 и 8 марта требования по отзыву принятого ранее законопроекта об иностранных агентах; кроме того, были освобождены все задержанные правоохранительными органами участники протеста.

В парламенте Грузии решили провести пленарное заседание сегодня в 12:00.