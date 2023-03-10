В Альфа-банке рассказали о возможной продаже долей Авена и Фридмана основателю «Альфа-групп»

Ключевым владельцем Альфа-банка может стать один из основателей «Альфа-групп» Андрей Косогов; сделка по продаже долей Петра Авена и Михаила Фридмана в 12% и 33% соответственно в настоящий момент прорабатывается.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы кредитной организации.

«Насколько нам известно, такая сделка действительно прорабатывается. Говорить о ее завершении рано — сторонам необходимо пройти ряд корпоративных и юридических процедур. Ни Андрей Косогов, ни продавец не находятся под санкциями, поэтому есть вероятность того, что одобрение сделки со стороны зарубежных регуляторов не потребуется. Так или иначе, сделка будет осуществлена в полном соответствии со всеми применимыми законами», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы банка.

Ранее британская Financial Times сообщила, что Авен и Фридман готовы продать свои доли в Альфа-банке за 178 млрд руб. ($2,34 млрд). По утверждению собеседников издания, живущие в Лондоне предприниматели хотят избавиться от российских активов, чтобы добиться снятия санкций, введенных против них Великобританией и Евросоюзом.

Весной прошлого года оба вышли из совета директоров банка; после подпадания под санкции запада они также покинули посты в крупных компаниях. Михаил Фридман, в частности, вышел из совета директоров компании Veon и покинул наблюдательный совет X5 Retail Group.