В Кремле сделали заявление о ситуации в Грузии

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на брифинге 10 марта сделал заявление о ситуации в Грузии.

По словам представителя Кремля, Москва внимательно наблюдает за провокациями, которые наблюдаются в Тбилиси, передаёт РИА Новости.

«Одновременно с этим мы видим, что чья-то рука, опять же нельзя сказать невидимая рука – она видимая, мы видим откуда президент Грузии обращается к народу, он же не из Грузии обращается к грузинам и грузинкам. А обращается из Америки. И чья-то видимая рука старательно пытается добавить сюда опять же антироссийские элементы», – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Песков считает, что решение властей Грузии отозвать законопроект об иноагентах чревато провокациями. При этом он подчеркнул, что данный документ вообще не имеет никакого отношения к России.

«Мы здесь вообще ни при чем ни по сути, ни по форме. Мы не вмешиваемся во внутренние грузинские дела», – резюмировал Песков.

Как ранее писал «Эксперт», на акции протеста у здания парламента Грузии группа военных ветеранов призвала к отставке правительства и назначению досрочных парламентских выборов в стране.

Напомним, 7 марта грузинский парламент принял в первом чтении первый вариант законопроекта об иностранных агентах. После этого в центре Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста, которые были разогнаны правоохранителями с применением слезоточивого газа и водометов.

Согласно информации МВД Грузии, на акциях 7-8 марта полицейские задержали 133 человека. Утром в четверг, 9 марта власти сообщили, что отзывают вызвавший недовольство законопроект из парламента. 10 марта утром депутаты большинством голосов проголосовали во втором чтении против законопроекта об иноагентах.