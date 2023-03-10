В офисе Зеленского анонсировали наступление ВСУ

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал дату наступление ВСУ, к которому, по его словам, давно ведётся подготовка.

В интервью изданию La Stampa, выдержки из которого публикует «Общественная служба новостей», он отметил, что сейчас «украинские военные истощают российскую армию в районе Бахмута (Артёмовска)».

После чего, как утверждает Подоляк, ВСУ нанесут удар в другом месте. При этом он добавил, что для реализации вышеуказанного сценария Киеву потребуются западные ракеты.

«Мы нуждаемся в увеличении поставок тяжёлых артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Мы не торопимся, реорганизуемся в течение следующих двух месяцев», – резюмировал советник офиса президента Украины.

Как ранее писал «Эксперт», врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ВСУ предприняли попытку контратаковать на одном из участков в Артёмовске (украинское название Бахмут), но были отброшены российскими силами.

