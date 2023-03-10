Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа провела первые торги сахаром

Первые биржевые торги сахаром прошли на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Пятьсот тонн «сахара белого кристаллического» отправятся к покупателю самовывозом автомобильным транспортом с сахарного завода «Ленинградский» Краснодарского края, говорится в сообщении биржи.

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«Торги сахаром являются еще одной ступенью по формированию на СПбМТСБ механизма "единого окна", что позволяет увязать рынок сельхозпродукции с рынком нефтепродуктов и минеральных удобрений. Участники могут не только приобрести топливо и удобрения на конкурентных и прозрачных условиях, но и реализовать произведенную продукцию по рыночной цене», — отметили в пресс-службе торговой площадки.

В СПбМТСБ уточнили, что базисы производителей сейчас представлены в Башкирии, Тамбовской области, Алтайском и Краснодарском краях. Участникам торгов доступны как самовывоз автотранспортом, так и перевозка по железной дороге. Все сделки заключаются на условиях двухстороннего встречного анонимного аукциона с участием клиринга, что гарантирует исполнение платежных обязательств по сделке. Как отметил старший управляющий директор СПбМТСБ Алексей Рыжиков, торги в данном сегменте способствуют реализации государственной задачи по увеличению оборотов биржевой торговли.

«Реализация сахара через организованные биржевые торги полностью соответствует нормам антимонопольного законодательства и дорожной карте по развитию биржевой торговли агропродукцией, все это позволяет формировать справедливый уровень цены на товар, базирующийся на спросе и предложении на внутреннем рынке», — подчеркнул председатель правления Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин.



