В туристической отрасли устранили дисбаланс

Нулевая ставка НДС, которой, в соответствии с поручением Владимира Путина, станут пользоваться российские туроператоры, обслуживающие внутренний рынок, позволит последним вернуть конкурентоспособность своему продукту, считает вице-президент Ассоциации Туроператоров (АТОР) Александр Курносов.

Напомним, по итогам совещания с правительством президент страны поручил обеспечить освобождение от уплаты НДС организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность, в отношении совершаемых ими операций по формированию и реализации туристического продукта в сфере внутреннего и (или) въездного туризма. Срок действия данной меры поддержки отечественного турбизнеса определен до 30 июня 2027 года.

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«Речь идет, это надо понимать, не об отмене НДС, а о том, что НДС для туроператоров будет нулевым, — заявил в комментарии «Эксперту» Александр Курносов. — Сообщество туроператоров давно предлагало принять подобное решение. И очень хорошо, что президент и Минэкономразвития поддержали эти наши предложения. С середины прошлого года на отечественном туристическом рынке создался некоторый дисбаланс. Это было связано с тем, что тогда был введен нулевой НДС для гостиниц, а для туроператоров — нет. В результате, туроператоры, приобретая гостиничный продукт у гостиниц, вынуждены были добавлять 20% к стоимости проживания. В следствии этого, для конечного потребителя продукт от туроператора стал неконкурентоспособным по сравнению с возможностью покупки услуг по проживанию непосредственно у гостиниц».

По словам вице-президента АТОР, указанная ситуация привела к «перетеканию» бронирований на сайты гостиниц. А туроператоры вынуждены были придумывать различные схемы, которые позволяли им избежать необходимости повышать стоимость продукта на сумму НДС. Таким образом, решение главы государства окажется однозначно полезно и для туроператоров, и для конечного рынка.

Представитель туротрасли прокомментировал также поручение президента, предполагающее, помимо прочего, дополнительное финансирование в период 2023 и 2024 годов в размере не менее 8 млрд рублей и программы грантовой поддержки проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. По мнению Александра Курносова, указанная мера позволит удовлетворить потребность в малобюджетных местах для размещения туристов.

«Модульные некапитальные средства размещения — это модный сейчас тренд. Это быстро и легко возводимые конструкции, которые ставятся, в основном, или в каких-то отдаленных местах, где тяжело осуществлять капитальное строительство, или в местах повышенного турпотока. Условно говоря, некая гостиница находится какой-то интересной точке, куда идет значительный турпоток, причем — сезонный. Смысла делать новое капитальное строение, строить там новый корпус нет. Достаточно поставить несколько быстровозводимых конструкций, где люди смогут проводить сезонный отдых на берегу озера, реки или моря. Такие конструкции достаточно дешевы в создании, у них может быть самый разный дизайн. Они могут делаться из самого разного материала, включая фанеру и дерево. И они позволят удовлетворить спрос туристов», — указал Александр Курносов.

Он уточнил, что создание модульных объектов будет способствовать скорее всего даже не увеличению турпотока, а удовлетворению спроса. «С учетом того, что по итогам прошлого года в результате смещения с зарубежных поездок на внутренний туризм произошло достаточно активное заполнение гостиниц, потребность в дополнительных местах размещения существует. Особенно — в малобюджетных местах, рассчитанных на невысокие цены. Вот эти легковозводимые конструкции могут в какой-то степени данный спрос удовлетворить. На настоящий момент доля этого сегмента относительно невысока, составляет несколько процентов от общего гостиничного рынка», — констатировал эксперт.

Кроме того, он высказал свое мнение относительно еще одной меры поддержки и развития отечественного туризма, упомянутой в поручениях президента. Речь идет о выделении в ближайшие два года 5,1 млрд рублей из бюджета на создание инфраструктуры, необходимой для развития туризма на особо охраняемых природных территориях федерального значения. В их число входят заповедники, национальные и природные парки, государственные природные заказники, дендрарии, ботанические сады и памятники природы.

Александр Курносов считает, что, не смотря на не самый высокий пока спрос на подобный отдых, перспективы развития у данного направления имеются. «Спрос на подобный отдых безусловно существует, но он ограничен, потому что большей частью турпоток сейчас ориентирован на поездки к морю. Это порядка 60-70%. Остальное — крупные города: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, другие традиционные направления. И буквально несколько процентов направлено на так называемый экзотический туризм: поездки в заповедники и так далее. Но мировая практика показывает, что подобное направление — экологический, экстремальный туризм — может быть достаточно востребовано. И если население России будет иметь достаточный уровень дохода, то безусловно, так или иначе, спрос на подобный отдых будет. Опыт той же Камчатки или, например, Байкала показывает, что создание проектов каких-то экологических отелей в заповедниках позволяет привлечь дополнительные потоки туристов», — заключил Александр Курносов.