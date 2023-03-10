В Европарламенте заявили, что Зеленский хочет втянуть Европу в конфликт

Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен втянуть в вооруженный конфликт всю Европу, так как опасается, что ВСУ без поддержки Запада проиграют, а потому рассчитывает на полную поддержку Евросоюза.

Об этом в интервью газете «Известия» заявил депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани.

«Зеленский видит, что истощение украинских войск и техники ведёт его к поражению», – пояснил отметил политик.

При этом он отметил, что это не первый исторический случай, когда амбиции одного человека угрожают всему миру новой войной.

Кроме того, Мариани заявил, что полностью поддерживает идею лидера партии «Национальный фронт» Франции Марин Ле Пен, которая уже неоднократно заявляла, что украинский конфликт необходимо завершить при помощи мирной конференции.

Как ранее писал «Эксперт», французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо заявил, что Зеленский является марионеткой ЦРУ.

