Владимир Ефимов: более 200 тыс. кв. м новых производств построят к 2025 году в ОЭЗ Москвы

В течение двух ближайших лет на площадках особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис "Москва"» в Зеленограде возведут более 200 тыс. кв. м. недвижимости под новые производства. Об этом сообщил 10 марта заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на данный момент общая площадь промышленной и общественно-деловой недвижимости ОЭЗ в Зеленограде составляет около 448 тыс. «квадратов». «Планируется, что в течение ближайших двух лет этот показатель увеличится до 654 тыс. кв м. Больше всего вырастет площадка “Алабушево”, где сегодня строится свыше 10 предприятий», — сказал Владимир Ефимов.

Напомним, всего в Зеленограде расположены четыре из пяти площадок ОЭЗ Москвы: «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем». Самой активно развивающейся считается «Алабушево». Так, в 2022 году на ней начали работать несколько новых заводов: цех вторичной упаковки лекарств НПП «Генериум-некст», производственные корпуса фармацевтической компании «Велфарм-М» и производителя изделий для практической термометрии «Термико».

«В настоящий момент на зеленоградских площадках работает 43 предприятия со статусом резидента ОЭЗ Москвы. Из них 29 ведут свою деятельность в “Алабушеве”», — уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский. По его оценке, интерес инвесторов к этой площадке остается высоким. Как отметил Овчинский, в 2023 году на ней планируется начать выпуск автомобильных многофункциональных мультимедийных устройств, видеорегистраторов, медицинского оборудования и изделий, лекарственных препаратов, а также электроники.

На второй зеленоградской площадке — «МИЭТ» — строится инновационный центр, где планируется запустить производство высокотехнологичной продукции. Его первый корпус был сдан в эксплуатацию в конце прошлого года.

ОЭЗ Москвы занимает 5 территорий общей площадью более 223 га. Резиденты технополиса пользуются налоговыми льготами. По официальным данным, производственные корпуса занимают 550 тыс. кв. м, а объем инвестиций в локализацию предприятий превышает 87 млрд рублей.