Выбор системы пожаротушения

Здесь многое зависит от особенностей объекта, на котором организуется система тушения пожаров. В общем виде такие объекты классифицируются следующим образом:

складские помещения и помещения смешанного типа (категории А и В);

архивы (помещения и целые здания);

здания общественного и административного назначения;

культурные объекты;

здания и помещения с большим количеством электронных приборов;

разнообразные хранилища, в которых находятся ценные предметы (фонды музеев, помещения для хранения книг и др.).

Заказать проект системы пожаротушения а также монтаж установку можно в компании ИПК ПРОМО КОНСАЛТИНГ. При подборе пламетушащих веществ используются следующие критерии:

Эффективность. Данный критерий играет первостепенную роль, поскольку он характеризует скорость тушения пламени и другие ключевые параметры.

Безопасность для людей, находящихся в помещениях.

Минимальное пагубное воздействие на состояние материальных ценностей, находящихся в помещении.

Исходя из данных пунктов, лучше отказаться от использования в вышеуказанных объектах твердых пламетушащих веществ, к которым относятся порошки. Они крайне опасны для человека, в связи с чем обычно применяются исключительно на производственных объектах.

Газовые системы пожаротушения (большая часть из них работают в автоматическом режиме) не наносят никакого вреда помещениям и материальным ценностям. Однако они чрезвычайно опасны для людей (единственное исключение – перфторкетоны). Вдобавок все газовые системы предполагают соблюдение множества требований, связанных с обеспечением герметичности помещения или здания. Другой существенный недостаток таких систем состоит в их высокой стоимости.

Важнейшее преимущество водных систем пожаротушения заключается в их абсолютной безопасности для людей. Однако это преимущество нивелируется тем обстоятельством, что все материальные ценности, находящиеся в помещении, в процессе тушения пламени водой почти полностью уничтожаются. Для устранения этого недостатка были разработаны системы с тонкораспыленной водой, которые позволяют значительно снизить вред, наносимый материальным ценностям.

Выбор наиболее подходящего варианта системы должен выполняться профессионалом в этом деле с учетом требований МЧС. При наличии необходимости система оснащается датчиками слежения и оповещения, благодаря чему эффективность ее функционирования заметно возрастает.