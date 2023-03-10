Юань попал под комиссию

По данным Банка России, на начало 2022 года расчеты по экспорту преимущественно производились в долларе и евро. В целом доля валют стран, впоследствии отнесенных к недружественным, составляла 87%. Доля юаня не превышала 0,5%, рубля — 12%. За год ситуация кардинально изменилась: доля юаня в экспортных расчетах России в 2022 году подскочила с 0,5 до 16%, а доля рубля — с 12 до 34%.

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«Доля токсичных валют в валютной структуре расчетов внешнеэкономической деятельности существенно сократилась. Альтернативной валютой расчетов, помимо российских рублей, становятся юани, тогда как прочие валюты дружественных стран используются крайне редко», — передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы ЦБ РФ.

В то же время, к концу 2022 года доля токсичных валют в расчетах за экспорт сократилась до 48%. Среди других валют наиболее часто для расчетов за экспорт стали использоваться рубли и юани: на них на начало 2023 года приходится 34% и 16% соответственно, на прочие валюты дружественных стран — 2%.

Валютная структура платежей по импорту также значительно изменилась, однако менее существенно по сравнению с экспортом. Доля токсичных валют за 2022 год сократилась с 65% в январе до 46% в декабре. Доля юаней за год выросла с 4% до 23%. При этом доля рубля даже несколько сократилась: с 29% до 27%, доля валют иных дружественных стран на начало 2023 года составила 4%.

Постепенный отказ от расчетов в евро в экспорте привел к тому, что чистый экспорт в этой валюте (разница между экспортом и импортом в евро) стал отрицательным, отмечается в докладе. «Постоянный мониторинг баланса токсичных валют на рынке в разрезе экспортных и импортных операций российских компаний, осуществляемый Банком России, показывает, что наблюдается равномерный рост доли дружественных валют и валютный рынок в целом сбалансирован», — говорится в обзоре.

Очевидно, говорит начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев, что рост доли юаня и рубля в экспортных расчетах, и соответственно сокращение доллара и евро — последствия санкций западных стран, отказа от российского сырья. Страна сближается с Китаем как в части торговли, так и расчетов.

Обороты торгов на Московской бирже по паре юань/рубль уже превышают обороты по паре доллар/рубль, отмечает эксперт. Минфин и ЦБ реализуют бюджетное правило именно через операции с юанями. Российские компании выпускают облигации в юанях. Можно полагать, говорит Альберт Короев что доля юаня будет в какой-то степени расти во внешнеторговых операциях.

В то же время сложно ожидать, добавляет он, что он в полной мере заменит доллар, в виду все еще низкой доли юаня в расчетах на мировом рынке. По данным международной системы в декабре 2022 года, доля юаня в международных расчетах составила лишь 2,15%. Юань не являются свободно конвертируемой валютой.

Тем не менее, тренд по увеличению доли юаня во внешней торговле РФ будет сохраняться, уверен финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. причины следующие: трансформация российской экономики, санкционное давление со стороны недружественных стран, рост товарооборота с Китаем и переход в расчетах на рубли и юани, а также увеличение предложения китайской валюты со стороны Минфина в рамках бюджетного правила.

«Когда смотришь цифры, то в глаза бросается значительная разница в объемах расчетов экспортных и импортных операций валют дружественных стран по сравнению с юанем. По нашему мнению, это связано в основном с тем, что эти валюты являются неконвертируемыми или ограниченно конвертируемыми, в том числе более волотильные. По итогам февраля в России впервые самой популярной биржевой валютой, торгуемой с поставкой “завтра” стал юань. Объем торгов с ним превысил 1,48 трлн руб., обогнав показатели по доллару (1,42 трлн руб.)», — говорит эксперт.

Доля китайской валюты в общем обороте спот-рынка приблизилась к 40%. Покупка китайской валюты физическими лицами в России в 2022 году составила 138 млрд рублей. За прошлый год остатки валюты на брокерских и банковских счетах физлиц в долларовом выражении снизились. И, по мнению Сергея Чеврычкина, юань является серьезной альтернативой доллару и евро, на которые вводятся комиссии за хранение со стороны финансовых организаций.