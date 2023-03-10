«Замороженные» нерезиденты заработали Мосбирже рекордную прибыль

Последние пару недель аналитики практически всех инвестиционных компаний много времени уделяли анализу акций Московской биржи, ожидая от эмитента рекордных показателей за 4-й квартал и 2022 год в целом. Биржа прогнозы оправдала, увеличив чистую прибыль по МСФО в 2022 г. на 29,2%, до 36,3 млрд рублей.

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