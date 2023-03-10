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«Замороженные» нерезиденты заработали Мосбирже рекордную прибыль

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
10 марта 2023, 19:56

Прибыль Московской биржи оказалась чуть выше прогнозов аналитиков. Но эксперты не ждут превышения в 2023 году результатов прошлого года. Акции эмитента обвалились на рекомендации низких дивидендов.

Коллаж: Тамара Ларина