Последние пару недель аналитики практически всех инвестиционных компаний много времени уделяли анализу акций Московской биржи, ожидая от эмитента рекордных показателей за 4-й квартал и 2022 год в целом. Биржа прогнозы оправдала, увеличив чистую прибыль по МСФО в 2022 г. на 29,2%, до 36,3 млрд рублей.
«Замороженные» нерезиденты заработали Мосбирже рекордную прибыль
Прибыль Московской биржи оказалась чуть выше прогнозов аналитиков. Но эксперты не ждут превышения в 2023 году результатов прошлого года. Акции эмитента обвалились на рекомендации низких дивидендов.
Коллаж: Тамара Ларина
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