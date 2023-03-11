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Акции недели: Магнитка подорожала вместе со сталью

Глеб Баранов
11 марта 2023, 22:40

Лучший результат в составе Индекса МосБиржи по итогам недели показали акции ММК. На фоне роста цен на сталь в России они ликвидировали отставание от бумаг «Северстали».

Pesotsky/Wikimedia Commons
Магнитогорский металлургический комбинат