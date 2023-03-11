За эту неделю Индекс МосБиржи прибавил лишь 0,18%. Меньше половины из входящих в него бумаг закончили ее в плюсе, но подавляющее большинство из них не прибавило и двух процентов. Акции «Магнитогорского металлургического комбината» (ММК) явно выделялись на этом фоне. Они выросли больше всех — на 6,12%.
Акции недели: Магнитка подорожала вместе со сталью
Лучший результат в составе Индекса МосБиржи по итогам недели показали акции ММК. На фоне роста цен на сталь в России они ликвидировали отставание от бумаг «Северстали».
Pesotsky/Wikimedia Commons
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