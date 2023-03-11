«Bandera-Reich»: Медведев выдумал новое название для Украины

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал идею властей Украины переименовать Россию в Московию. В своем Telegram-канале он предложил называть тогда Украину «Свинским бандеро-рейхом».

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«Верховный киевский нацист поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию. Ну что тут сказать… Наш ответ? Нет, конечно, не Хохляндия. И уж тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!», — отметил Медведев.

Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю «тщательно проработать» вопрос переименования России в Московию в украинском языке.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту новость, указала, что данное намерение Киева лишний раз свидетельствует о том, что из Украины пытаются создать «анти-Россию».

