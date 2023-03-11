Чат-бот ChatGPT порекомендовал россиянам положить имеющиеся сбережения на вклад в надежном банке, купить ценные бумаги или недвижимость, открыть счет за рубежом или инвестировать в иностранные активы. Отвечая на вопросы РИА Новости, где гражданам РФ лучше всего хранить активы, искусственный интеллект уточнил, что обучался на данных, полученных до сентября 2021 года.

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«Выберите банк с хорошей репутацией, который защищает ваши средства, предоставляет гарантии и обеспечивает безопасность ваших активов. Многие российские граждане открывают зарубежные банковские счета или инвестируют в зарубежные активы для защиты своих активов от возможных рисков в России», — написал чат-бот.

Также ИИ порекомендовал выбрать надежных брокеров и банки для покупки и хранения ценных бумаг. Многие банки и брокеры предлагают услуги хранения ценных бумаг на спецсчетах, которые обеспечивают их безопасность и защиту от возможных рисков, указал чат-бот.

Искусственный интеллект также счел хорошей стратегией для сохранения и приумножения сбережений покупку недвижимости. При этом ChatGPT подчеркнул, что решение, где хранить активы, зависит от инвестиционных целей и рисковых предпочтений самих инвесторов, и его лучше принимать после консультации с профессионалами.