Крупнейший ж/д оператор ФРГ отказался от бесплатных перевозок грузов на Украину

Грузовое и логистическое подразделение основного железнодорожного перевозчика Германии Deutsche Bahn — DB Cargo — перестало перевозить гуманитарную помощь на Украину бесплатно. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel со ссылкой на источники в железнодорожной отрасли.

Статья по теме: «За счет европейских граждан»: Володин подсчитал затраты Запада на поддержку Киева

«Как стало известно из железнодорожных кругов, эта поддержка недавно закончилась так же внезапно, как и началась. С 1 января 2023 года DB Cargo больше не предлагает бесплатные перевозки на Украину», — говорится в публикации.

По данным журнала, с начала спецоперации DB Cargo перевезло на Украину по железной дороге и автотранспортом 1,3 тыс. контейнеров с продовольствием, средствами гигиены, оборудованием для очистки воды, генераторами и инвалидными колясками. Поставщиками гумпомощи выступали в основном немецкие компании. При этом транспортные расходы почти в 5 млн евро взяли на себя железные дороги.

Как отмечает издание, теперь доставка гуманитарных грузов должна будет оплачиваться наравне с другими перевозками. DB Cargo прекратила рекламировать свою готовность помочь Киеву, объяснив свое решение тем, что акционерное общество может жертвовать только до определенного уровня.

Сейчас в кабмине ФРГ рассматривают варианты поддержки перевозок гумпомощи Украине, но быстрого решения не предвидится, пишет Spiegel. Издание привело в пример грузовой контейнер с зимней одеждой, одеялами и медикаментами от Ассоциации помощи Human Plus e.V., который сейчас простаивает в ожидании отправки в земле Северный Рейн-Вестфалия из-за отсутствия у ассоциации средств на транспортировку.

