Между человеком и машиной: в России выпустят первый учебник по киберпсихологии

Ученые Нижегородского госуниверситета имени Н. И. Лобачевского напишут первый в России учебник по киберпсихологии, сообщил ТАСС декан факультета социальных наук Роман Голубин. Сейчас, по его словам, обучение по этой дисциплине в России ведется в основном по материалам из зарубежных учебников и научным статьям.

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«Мы собрали иностранные данные, которые есть, поднимем, что есть у нас. Мы должны к лету, я думаю, аккумулировать материал, продумать структуру учебника, к концу года должны его сделать. Это будет первый в России учебник по киберпсихологии», — отметил Голубин.

Доцент кафедры социальной безопасности и гуманитарных технологий, кандидат психологических наук, завлабораторией киберпсихологии Валерия Демарева уточнила, что сейчас обучение в России идет в основном по материалам из зарубежных учебников и научным статьям, в том числе российского психолога Александра Войскунского. Она рассказала, что новый учебник будет состоять из разделов о применении киберпсихологии в компьютерных играх, промышленности и консультировании. Отдельно будут рассмотрены влияние виртуальных сред на человека, а также человеко-машинные интерфейсы и нейромаркетинг.

В сентябре 2022 года Университет Лобачевского запустил первый в России массовый открытый онлайн-курс по киберпсихологии. Задача киберпсихолога в нем определяется как посредничество между человеком и машиной, в особенности в ситуации необходимости этического выбора, а также разрешение споров человеческих и нечеловеческих акторов (роботов) в отношении трудовых функций или причинении вреда.

