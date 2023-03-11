Минобороны оценило суточные потери ВСУ в зоне спецоперации

За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение 75-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114-ти районах, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Потери личного состава противника составили около 400 человек.

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«На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 50-ти украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и самоходная гаубица "Гвоздика», — сообщил Конашенков.

На Красно-Лиманском направлении, по его словам, были ликвидированы до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Акация». На Донецком направлении уничтожено более 140 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение ВСУ в районах Угледара и Пречистовки ДНР. Противник здесь потерял до 70-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубицу Д-20. На Херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили свыше 50-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, а также склад боеприпасов 124-й бригады теробороны ВСУ.

Всего за прошедшие сутки, по данным Минобороны, ВС РФ нанесли поражение 75-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114-ти районах. Вблизи Константиновки и Приволья ДНР были уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50. Российские средства ПВО за сутки сбили 11 украинских беспилотников, четыре реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган», а также четыре противорадиолокационные ракеты «HARM».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 400 самолетов, 218 вертолетов, 3384 беспилотных летательных аппарата, 411 зенитных ракетных комплексов, 8264 танка и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4321 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8857 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

