Вчера банковские регуляторы Калифорнии весьма оперативно отреагировали на ставшие известными накануне проблемы SVB Financial Group, владеющей Silicon Valley Bank. Ключевой для Кремниевой долины и в целом для мира венчурных инвестиций США банк был официально закрыт DFPI (California Department of Financial Protection and Innovation).
Мировой фондовый рынок пережил банковский шок
Падение Silicon Valley Bank – крупнейший крах американского банка с 2008 года – шокировало рынки. Рухнули финансовые акции по всему миру, а защиту от призрака банковского кризиса инвесторы стали искать в драгметаллах и казначейских обязательствах.
AP/TASS Автор: Jeff Chiu
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