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Мировой фондовый рынок пережил банковский шок

Глеб Баранов
11 марта 2023, 11:00

Падение Silicon Valley Bank – крупнейший крах американского банка с 2008 года – шокировало рынки. Рухнули финансовые акции по всему миру, а защиту от призрака банковского кризиса инвесторы стали искать в драгметаллах и казначейских обязательствах.

AP/TASS Автор: Jeff Chiu