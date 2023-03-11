Московский индустриальный парк «Руднево» станет важной площадкой для разработки новых технологий – эксперты

В индустриальном парке «Руднево», который будет шестой площадкой особой экономической зоны Москвы, достроили конструкторское бюро с опытно-производственным цехом. Всего в парке на данный момент помимо бюро возведено 16 корпусов общей площадью 120 тыс. кв. метров. Как считают эксперты, новая локация станет местом рождения новых высокотехнологичных продуктов.

«Первые компании смогут локализовать производство на территории индустриального парка "Руднево" уже в этом году. Там появятся предприятия по выпуску микроэлектроники и медицинских изделий, а также высокотехнологичные производства. После полного завершения строительства индустриальный парк "Руднево" станет крупнейшим в столице и одним из самых больших в России. В настоящий момент там уже построены 16 корпусов», – рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил в своем телеграм-канале, что здания в «Руднево» строят по уникальной технологии, благодаря чему время постройки сокращается на 35–50%. Использование передового подхода уменьшает энергопотребление и улучшает экологические характеристики, отметил член московского регионального отделения «Деловой России», вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex Алексей Улитенко.

«Создание таких площадок способствует привлечению капитала и талантов, развитию экономики и повышению жизненного уровня населения, а также привлекает к сотрудничеству крупные международные компании, научно-исследовательские институты и стартапы. Этот инновационный кластер становится важной площадкой для разработки новых технологий и производства высокотехнологичных продуктов», – добавил Улитенко.

Среди будущих арендаторов производственных площадей в «Руднево» - компания «Аэромакс», которая планирует открыть опытное и серийное производство гражданских беспилотных авиационных систем (БАС), сообщил советник гендиректора предприятия Александр Курников.

«Здесь будет функционировать конструкторское бюро, организована сборка узлов и систем воздушных судов, а также производиться бортовое радиоэлектронное оборудование. Для нашей компании это позволит сосредоточить свои компетенции в сфере разработки и производства БАС на одной большой площадке, что в том числе поможет увеличить объемы выпускаемой продукции. Ожидается, что для испытания перспективных разработок рядом с индустриальным парком будет оборудована особая зона свободных полетов. Такой испытательный полигон будет способствовать появлению новых моделей техники», - пояснил он.