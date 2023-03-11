Названы отечественные бренды, вытесняющие западных лидеров с потребительского рынка

После ухода зарубежных брендов с российского рынка в 2022 году, товары крупных и известных производителей начали замещаться отечественными, а также китайскими, турецкими и узбекскими брендами. Наиболее активно перераспределяется онлайн-спрос на телевизоры, бытовую технику и смартфоны. Кроме того, растет популярность российских холодильников и стиральных машин, кормов для животных и косметики, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные ценового агрегатора Price.ru.

Статья по теме: Ретейл смутного времени

По данным портала, при покупках в интернете за год значительно вырос спрос на китайские телевизоры HEC (+684%), Hisense (+136%), TCL (+66%), и Haier (+82%) и узбекские Artel (+244%). Российские стиральные машины «Бирюса» и Kraft прибавили 183% и 145% соответственно, китайские Xiaomi – 41%, Hisense – 73%. Быстро набирают популярность и новые имена на рынке смартфонов: Infinix (+476% год к году), Tecno (+196%), Oukitel (+56%), TCL (+50%), Itel (+49%), Doogee (+19%).

Среди интернет-потребителей в 2022 году пользовались большим спросом российские холодильники Aceline (+459%) и Dexp (+71%). Кроме того, вырос интерес к культиваторам и газонокосилкам «Зубр», а также к бренду «Ресанта», предлагающему насосы, генераторы, снегоуборщики и мойки.

«Российские потребители открывают ранее не известную технику из-за ухода брендов, доминировавших на рынке последние 10-15 лет, а также желая найти доступную альтернативу. Однако несмотря на повышение интереса к маркам no-name, пока они не выдерживают конкуренцию в абсолютном спросе. Определяющими для потребителя все еще являются известность бренда и его репутация», — отметил руководитель отдела аналитики и маркетинга агрегатора Денис Логанов.

В январе-феврале текущего года, по данным Price.ru, онлайн-спрос на корма для кошек и собак российского бренда Best Dinner вырос на 763% и 701% соответственно. Все популярнее, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, становится продукция отечественных производителей косметики и гигиенических товаров. Так, спрос на шампуни «Невская косметика» вырос на 51%, на прокладки «Каждый день» — на 63%, на дезодоранты «Чистая линия» — на 111%, на презервативы Visit — на 26%.

