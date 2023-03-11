Неделя обещает быть интересной

Торги на отечественном фондовом рынке последний день недели начались с не очень агрессивных продаж большинства акций. Если накануне отечественные инвесторы практически проигнорировали ухудшение внешнего фона, то в пятницу он все же дал о себе знать. До бесконечности падение цен на нефть и металлы не учитывать невозможно.

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