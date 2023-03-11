Финансовые рынки Фондовый рынок

Неделя обещает быть интересной

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
11 марта 2023, 17:32

Российский рынок акций в минувшую пятницу снизился под гнетом внешнего негатива, но в целом неделя завешлилась в плюсе, и ситуация обещает улучшиться благодаря резкому падению Индекса доллара.

Коллаж: Тамара Ларина