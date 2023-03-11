Россия впервые вошла в топ-5 торговых партнеров Индии

Россия за неполный 2022-2023 финансовый год переместилась с 25 на пятое место в рейтинге крупнейших торговых партнеров Индии. Товарооборот между двумя странами достиг рекордных $39,8 млрд, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства торговли и промышленности Индии.

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По итогам десяти месяцев финансового года, который начался в апреле 2022-го и закончится в марте 2023-го, Россия заняла пятую строчку в списке основных торговых партнеров Индии. Это произошло впервые за всю историю наблюдений, которую министерство ведет с конца 1990-х. В предыдущем финансовом году Россия находилась на 25-й позиции, самый высокий уровень был зафиксирован в 1997-1998 годах, когда Москва заняла 16-е место.

По данным Минпромторга Индии, в прошлом финансовом году товарооборот с Россией составил $13,1 млрд, в этом же году (с апреля 2022-го по январь 2023-го) он уже вырос в три раза и достиг $39,8 млрд. Индия экспортировала за это время в Россию товаров на $2,5 млрд, а импортировала — на $37,3 млрд.

Крупнейшим торговым партнером Индии в текущем финансовом году являются США с торговым оборотом в $108,4 млрд. На втором месте — Китай ($95,9 млрд), на третьем — ОАЭ ($70,2 млрд), на четвертом — Саудовская Аравия ($44,3 млрд). При этом у Индии наблюдается дефицит торгового баланса со всеми крупнейшими партнерами, кроме США — туда Дели экспортирует товаров на $22,6 млрд больше, чем импортирует.

