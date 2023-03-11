Рынки США ждут нового Lehman Brothers

Власти США потратили вчера немало усилий на то, чтобы попытаться убедить публику в том, что крупнейший крах американского банка с 2008 года — пустяк. Это было непросто, учитывая не столько даже масштаб проблем самого Silicon Valley Bank, закрытого в пятницу, сколько необычайно стремительную реакцию государства на них.

Только в четверг все акции падали на новости о том, что этот банк разместит бумаги, чтобы покрыть убытки, а уже на следующий день им пришлось рушиться на сообщениях о его закрытии регуляторами. Это очень контрастировало с тем, как те реагировали на проблемы другого известного банкрота — банка Silvergate. Ему на этой неделе пришлось принимать решение о ликвидации самостоятельно.

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И то, что FDIC (Федеральная корпорация по страхованию депозитов) впервые с 2020 года взяла банк под контроль, тоже, конечно, не выглядело рядовым событием. Как и созванное министром финансов США Джанет Йеллен экстренное совещание с руководителями ФРС, FDIC и Управления валютного контролера. И реакция на происшествие со стороны администрации Байдена, а также еще множество деталей просто не давали фондовому рынку поверить в то, что все в порядке.

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Йеллен заявила о своей «полной уверенности в том, что банковские регуляторы предпримут соответствующие ответные действия». У них «есть эффективные инструменты», сообщила она публике. Ее поддержал бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс. Он заявил, что крах SVB не должен представлять угрозы для финансовой системы – и пусть вкладчики не волнуются.

«Наша банковская система принципиально отличается от той, что была в 2008 году, — заявила журналистам председатель Совета экономических консультантов при президенте США Сесилия Роуз. — Мы знали, что нам нужно повысить устойчивость нашей банковской системы, и это позволит ей противостоять такого рода потрясениям».

Ей никто, конечно, не напомнил, что перед мировым финансовым кризисом, о временах которого она так вовремя вспомнила, администрация президента тоже была уверена в банковской системе. Тогда власти упустили из вида практику работы инвестбанков и рейтинговых агентств в области низкокачественных ипотечных бумаг, что и вылилось, в частности, в знаменитый крах Lehman Brothers.

А вот ФРС сейчас вряд ли может всерьез так думать. Еще в мае, когда она и близко не планировала подъем ставок до тех уровней, до которых они дошли сейчас, из протоколов ее заседания было понятно, что какие-то «скелеты в шкафу» ей видны.

В контексте ужесточения денежно-кредитной политики некоторые участники той встречи говорили об «уязвимости», связанной с «ликвидностью рынков казначейских облигаций» и посредническими возможностями частного сектора. Проблемы в управлении рисками могли, по их мнению, привести к значительному спросу на ликвидность «крупных банков, брокеров-дилеров и их клиентов».

Связывали они это в первую очередь с опасной активностью ведущих финансовых структур. «Практика торговли и управления рисками некоторых ключевых участников сырьевых рынков не была полностью видна регулирующим органам», — говорилось в протоколах. Но кто знает, что еще ускользнуло от взгляда ФРС? Верить в свое всезнание она, во всяком случае, уже не должна бы.

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Фондовый рынок верить в то, что у регуляторов все под контролем, вчера отказывался категорически. Dow Jones Industrial Average потерял за день еще 1,07%, S&P 500 — 1,45%, а Nasdaq Composite — 1,76%.

Ситуацию в Silicon Valley Bank и Silvergate Bank трейдеры смогли легко экстраполировать и на другие банки. Ведь в основе проблем было мощное падение казначейских облигаций, связанное с подъемом ставки ФРС. Оно и привело к убыткам при вынужденных продажах этих бумаг с целью поддержать ликвидность.

У банков на балансах их немало — в том числе и по требованию регуляторов. Но подешевели и другие ценные бумаги, а масштаб всех этих проблем далеко не всегда можно оценить, исходя из публикуемой отчетности.

И это, не говоря о том, что условия кредитов, выданных по околонулевым ставкам, не всегда поддаются пересмотру, да еще и обслуживать долги заемщики стали хуже. Но привлекать деньги получается все дороже. Если к этому добавится набег вкладчиков, то ряд банков они просто вынесут, как это вышло с Silvergate.

Потому и выступали вчера с заверениями в том, что все в порядке, американские власти. И по той же причине им не верили трейдеры, продавая в первую очередь акции региональных американских банков — торги ими не раз пришлось прерывать из-за превышения пределов падения. Но вниз уверенно ушел и весь рынок.

Для индекса Dow эта неделя стала худшей с июня 2022 года. Он завершил ее снижением на 4,44%. S&P 500 c Nasdaq, впрочем, потеряли даже больше — 4,55% и 4,71%, соответственно.

И все же истинные масштабы страха, охватившего многих, видны лишь на рынке казначейских облигаций — традиционном убежище для перепуганных капиталов. Пытаясь защитить свои деньги, инвесторы толпами ринулись именно сюда, скупая бумаги. И ситуация была, без преувеличения, на грани паники. Времена мирового финансового кризиса повторились не в качестве фигуры речи, а вполне буквально.

Доходность казначейских облигаций (она меняется обратно пропорционально котировкам) обрушилась. И, например, у двухлетних бумаг она потеряла всего за пару дней более 50 базисных пунктов. Это самое быстрое двухдневное падение с сентября 2008 года, когда и рухнул Lehman Brothers.