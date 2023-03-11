Синоптики спрогнозировали «циклоническую чехарду» до конца марта

Неустойчивый и часто меняющийся тип погоды, наблюдаемый с начала весны в центральной части Европейской России, обусловлен частыми вторжениями циклонических вихрей. Подобный процесс может сохраниться до конца марта, сообщили в центре погоды «Фобос».

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«В начале воскресного дня теплая волна выйдет на максимум, и на фоне дождей температура достигнет +2…+7°, однако уже ближе к вечеру холодный атмосферный фронт начнет понижать температуру, переводя осадки в твердую фазу и формируя гололедицу. В понедельник небольшой антициклон прекратит осадки и удержит дневную температуру в зоне слабоотрицательных значений – термометры покажут 0…−5°», — сообщили синоптики.

Во вторник на Русскую равнину североатлантический циклон принесет новую волну тепла. Будет опять ветрено и с осадками, переходящими в дождь, при температуре 0…+5°. В среду, четверг и пятницу потепление продолжится, дневные температуры могут доходить до +6°. Однако уже к вечеру субботы вновь подморозит и не обойдется без гололедицы.

«Довольно зимним будет, по предварительному прогнозу, и начало третьей декады марта», — добавили в центре «Фобос».