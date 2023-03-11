В Баку предположили, зачем Турция притормозила параллельный импорт в Россию

Таможенная система Турции с 1 марта начала блокировать процесс оформления транзита санкционных товаров нетурецкого происхождения в Россию. Об этом сообщило агентство Bloomberg и подтвердили источники «Коммерсанта» и «Ведомостей». При этом официального уведомления об этом участники рынка не получали, пишет азербайджанский портал Haqqin. В Баку предположили, что «сбои» в турецкой системе транзитных потоков продлятся не долго, и назвали две причины такой ситуации.

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«Дело в том, что таким образом Турция "разминает" Кремль перед двумя событиями, благополучный исход которых сейчас очень важен для Анкары. Во-первых, на следующей неделе в Москве начнется подготовка к встрече министров иностранных дел Ирана, России, Турции и Сирии. И турецкой стороне крайне необходимо получить от этой встречи гарантии неприкосновенности тех сирийских территорий, которые находятся под контролем протурецких формирований», — отметил обозреватель Дмитрий Рой.

Кроме того, он указал, что 18 марта истекает срок действия зерновой сделки. И Анкаре «очень хотелось бы, чтобы Кремль не слишком затягивал с решением о ее продлении». В публикации также говорится, что не стоит связывать остановку транзита санкционных грузов с недавним визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Анкара весьма заинтересована в уступчивости России, а для этого ей нужно наглядно, грубо и зримо эту уступчивость простимулировать. Создание проблем с параллельным импортом в такой ситуации – самый подходящий инструмент, особенно учитывая зависимость Москвы от Анкары в данном вопросе. Судя по всему, навряд ли эти проблемы и "сбои" в турецкой электронной системе переработки транзитных и экспортных товаров в Россию продлятся слишком долго. Да это и не нужно, важно здесь показать возможности, а потом пойти навстречу», — резюмируется в статье.

