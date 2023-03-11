В России запустят электронную визу и платежную карту для интуристов

Электронные визы и платежные карты для иностранных туристов запустят в России уже в текущем году. Многие интуристы сейчас отказываются от посещения РФ из-за отсутствия платежных инструментов в связи с уходом систем Visa и MasterCard с российского рынка, но эта проблема скоро будет решена. Об этом сообщила глава департамента развития туризма Минэкономразвития РФ Татьяна Шаршавицкая, передает ТАСС.

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«Электронные визы пока не работают, но мы с этим работаем и у нас есть понимание, что электронные визы заработают. Нами сейчас на финальном этапе решается проблема платежей. Так называемая "Карта туриста" будет работать. В весеннюю сессию заходит законопроект по удаленной идентификации гражданина, и иностранный гражданин, вне зависимости от страны, дружественной или недружественной, сможет получить карту в месте своего основного пребывания. Чтобы бронировать номер из своей страны и, прибывая в Россию, пользоваться ей как платежным инструментом», — рассказала Шаршавицкая, выступая на Пятом конгрессе турагентств, организованном Российским союзом туриндустрии.

Она отметила, что Россия заинтересована в приезде туристов из стран Персидского залива и Китая. По ее словам, они смогут въезжать в РФ как по электронным визам, так и «с помощью Межправсоглашения».

«Все это позволит реализовать тот отложенный спрос, который сформирован к нашей стране», — добавила представитель Минэкономразвития.

