«Вот такие подарки»: Кадыров показал трофеи из зоны СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале фото с американским переносным зенитно-ракетным комплексом (ПЗРК) Stinger, стоящим на вооружении войск НАТО, и украинскиим ПЗРК «Игла». Он пообещал вернуть эти «подарки» «натовским наемникам», «правда, не в целости и сохранности».

Статья по теме: В России впервые показали трофеи из зоны СВО

«Ничто не греет душу воина так, как боевой трофей. Американский "Стингер" и украинская "Игла" — вот такие подарки мы получили в этот раз с передовой, где НАТО специально оставил их для нас», — написал Кадыров.

Он поблагодарил Североатлантический альянс за оружие, «которое интересно держать в руках и изучать».

«Не переживайте, друзья, мы обязательно вернем их натовским наемникам, правда, не в целости и не в сохранности, если вы понимаете, о чем я», — добавил глава Чечни.

