На этой неделе жители маленького островка Кристиансё, который является самым восточным владением Дании в Балтийском море, оказались в центре внимание мировых СМИ. Причиной этому послужили сообщения о том, что там пришвартовалась лодка, которая якобы использовалась для взрыва «Северных потоков».

Глава администрации острова Сорен Тийм Андерсен уверял агентство Reuters: «Вчера мне звонил практически весь мир — 87 разных людей». Журналисты со всей планеты пытались разобраться в ситуации вокруг диверсии после ряда громких публикаций в американских и немецких СМИ. В них предполагалось, что проукраинская группировка может быть ответственна за нападение на газопроводы, которое произошло недалеко от Кристиансё в сентябре 2022 года.

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Согласно сообщениям немецкой телекомпании ARD и газеты Zeit, сложную операцию по размещению взрывчатых веществ на морском дне провели всего лишь шесть человек, которые 6 сентября отплыли из немецкого Ростока к острову Кристиансё, являющегося частью небольшого архипелага примерно в 18 км к северо-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море. То есть максимально близко к месту происшествия на трубопроводах. Кристиансё при этом находится под управлением министерства обороны Дании.

Островитяне (число которых составляет всего 98 человек) 9 марта говорили, что они были ошеломлены внезапным интересом со стороны большого числа журналистов. Одна из жителей Энн Мари Кефоед поделилась с Reuters своими мыслями по поводу текущих событий: «Это немного тревожно, что наш маленький остров может быть пешкой в такой большой политической игре. Так ли это, или это просто теории заговора?».

Глава острова в разговоре с корреспондентом агентства добавил, что датская полиция 9 марта спрашивала местных жителей о лодках, которые были пришвартованы к острову в интервале 16-18 сентября прошлого года. Полицейские также собирали фото- и видеоматериалы из гавани и информацию из автомата по продаже билетов в порту. Датская полиция при этом отказалась от комментариев. Ранее, 8 марта, власти Германии подтвердили, что в январе 2023 года они провели обыски на судне, которое, возможно, использовалось для перевозки взрывчатки.

10 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что расследование диверсий на трубопроводах не должно «сводиться к тому, вот, мол, там что-то шведы и датчане и немцы порешали, ну и пусть это, значит, будет окончательным вердиктом». Но пока датское расследование не выглядит открытым, и проблема поиска виновных в нападении на трубопроводы остается актуальной.

Тем временем, глава ЕС по экологической политике Виргиниюс Синкявичюс 10 марта в интервью газете Financial Times заявил, что Европейский союз хочет провести совместные военно-морские учения в рамках планов по защите критической морской инфраструктуры. Учения, вероятно, станут частью обновленной стратегии морской безопасности, которая включает также координацию усилий по защите газопроводов, подводных кабелей передачи данных и шельфовых ветряных электростанций.

Еврокомиссар подчеркнул, что стратегия разрабатывалась и до взрывов на «Северных потоках», но после инцидента ее скорректировали. «После этого государства-участники ясно заявили, что нам необходимо и дальше укреплять сотрудничество, наращивать потенциал, обеспечивать лучшую защиту нашей критически важной инфраструктуры», — отметил он. Энергетическая инфраструктура в последнее время беспокоит Европу во многом из-за расширения использования терминалов СПГ и строительства все большего количества шельфовых ветряных электростанций.

План направлен на расширение прибрежного патрулирования, улучшение обмена данными между странами ЕС и НАТО для раннего выявления угроз, например, путем использования спутниковых программ Евросоюза для обнаружения неопознанных судов. По заявлениям европейских чиновников, усовершенствованный надзор за морскими районами также должен помочь странам ЕС лучше реагировать на экологические вызовы и последствия изменения климата, включая повышение уровня моря.