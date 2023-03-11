«Я принял решение»: Пригожин объявил о президентских амбициях

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил с «политическим каминг-аутом», объявив, что принял решение участвовать в президентских выборах 2024 года на Украине. Видео заявления записано в полуразрушенном здании на обстреливаемой территории в зоне СВО и опубликовано в Telegram-канале «Оркестр Вагнера».

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«У меня только что появились политические амбиции, глядя на все вокруг. И я принял решение в 2024 году баллотироваться в президенты. В президенты Украины», — сообщил Пригожин.

Он отметил, что будет конкурировать с Порошенко и Зеленским и, если выиграет выборы, «тогда будет все хорошо, ребята», и снаряды будут уже не нужны.

