Импорт автомобилей с пробегом в Россию вырос почти втрое

В январе-феврале текущего года ввоз подержанных автомобилей в Россию вырос в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Большая часть из 66,6 тыс. подержанных автомобилей прибыли в РФ из Японии, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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«По итогам двух месяцев 2023 года в Россию было ввезено 66,6 тыс. подержанных легковых машин. Из этого количества 35 тыс. единиц было импортировано в январе, а 31,6 тыс. штук – в феврале. При этом, если рассматривать февральский результат, то более половины (52,1%) автомобилей с пробегом прибыло из Японии. Примерно равные доли в структуре импорта б/у машин имеют Армения и Белоруссия (14,1% и 13,4% соответственно). На долю каждой из оставшихся стран пришлось менее 10%», — сообщили в агентстве.

Как отметили эксперты «Автостата», объемы ввоза подержанных легковых автомобилей в Россию начали активно расти с мая 2022 года, когда был разрешен параллельный импорт.