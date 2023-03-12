Кабмин расширил список зеленых инвестпроектов для льготного финансирования

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня направлений инвестпроектов, оказывающих минимальное воздействие на окружающую среду и на реализацию которых можно привлечь льготное финансирование через специальные облигации или займы. В список, в частности, вошли проекты по возведению энергоэффективного жилья и связанные с расчисткой и восстановлением водных объектов, сообщили в пресс-службе правительства.

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«Теперь претендовать на льготное финансирование смогут проекты, связанные с возведением энергоэффективного жилья, расчисткой и восстановлением водных объектов, созданием и модернизацией инфраструктуры по прямому улавливанию из окружающей среды парниковых газов, а также с улавливанием и утилизацией свалочного газа с последующим получением энергии», — уточнили в правительстве.

В сфере энергетики к «зеленым» добавлены проекты, направленные на модернизацию и ремонт инфраструктуры для транспортировки водорода, а также связанные с производством, утилизацией и повторном использованием аккумуляторов.

Кроме того, получить льготное финансирование теперь могут проекты, при реализации которых используется технология электрических тепловых насосов. Она позволяет теплу, накопленному в грунте и водоемах, преобразовываться в тепловую энергию для отопления зданий.

