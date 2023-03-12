Клубы выходного дня и нотариус вне очереди: власти придумали, как организовать отпуск участникам СВО

Рабочая группа по вопросам СВО презентовала программу организации отпусков участников спецоперации в Костромской области, сообщает пресс-служба «Единой России». В ней, в частности, предлагается устроить бойцам совместное с семьей санаторно-курортное лечение и досуговые мероприятия: клубы выходного дня, концерты и спортивные развлечения.

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«Мы хотим помочь нашим военнослужащим и членам их семей провести дни отпуска в кругу семьи с комфортом, обеспечить возможность получения необходимой помощи и поддержки. Программа будет носить комплексный характер. Самое важное, конечно, обеспечить полный спектр услуг, в том числе медицинских, без проволочек», — сообщил замруководителя рабочей группы по вопросам СВО, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

В пресс-службе ЕР заявили, что вопрос с транспортным обеспечением: прибытием и отъездом участников спецоперации уже решен. Программа также предусматривает медицинское сопровождение, начиная с первичного медосмотра, заканчивая консультациями узких специалистов, психологов и реабилитацией в специализированных отделениях медорганизаций. Кроме того, бойцам СВО хотят предложить совместную с семьей программу санаторно-курортного лечения, а также «досуговые семейные мероприятия: концерты, клубы выходного дня, семейные выезды, спортивно-развлекательные мероприятия». За каждым военным будет закреплен «координатор, который поможет составить план на время отпуска», а также «ответственные специалисты по профильным юридическим вопросам» и нотариусы для оказания необходимой помощи во внеочередном порядке.

Костромская область стала пилотным регионом в реализации программы, «будучи передовиком в этом направлении», подчеркнул Журавлев. Поддержка участникам СВО и их семьям оказывается здесь уже больше года по адресному принципу в рамках областной программы.

В феврале, выступая с посланием Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил создать специальный госфонд, оказывающий адресную помощь ветеранам СВО и семьям погибших, а также поручил установить отпуск в 14 дней раз в полгода, не считая дороги, всем участникам спецоперации, так как «служба на фронте связана с колоссальными нагрузками».

