Космонавт Анна Кикина на корабле Crew Dragon вернулась на Землю

Пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем миссии Crew-5 приводнился в Мексиканском заливе у побережья штата Флорида. После 157-суточной экспедиции на Международной космической станции (МКС) на Землю вернулись космонавт Роскосмоса Анна Кикина, астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

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«Анна Кикина стала первым за 21 год гражданином России, вернувшимся с орбиты на американском корабле (в декабре 2002 года на шаттле "Индевор" приземлились Валерий Корзун и Сергей Трещев), в том числе первым — на корабле Crew Dragon», — сообщили в госкорпорации.

В июле 2022 года Роскосмос и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских «Союзах». Осенью прошлого года на «Союзе МС-22» и Crew Dragon (миссия Crew-5) полетели, соответственно, астронавт NASA Франциско Рубио и космонавт Анна Кикина. Весной 2023-го на Crew Dragon (миссия Crew-6) отправился к МКС космонавт Андрей Федяев.

В данный момент на МКС находятся космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавты NASA Франциско Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.