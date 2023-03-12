Поляки стали чаще воровать в магазинах и съедать продукты до кассы

По данным Главного управления полиции Польши, в 2022 году количество краж в магазинах страны увеличилось на 31,1% и достигло 32,7 тыс. случаев. Помимо организованных преступных групп, которых интересуют прежде всего магазины предметов роскоши, в прошлом году чаще воровать стали простые граждане из-за роста цен на продукты. При этом, магазины, чтобы компенсировать убытки, вынуждены еще больше поднимать стоимость товаров, пишет Rzeczpospolita.

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«Рост краж — это явный сигнал возникших на рынке проблем, рост цен вынуждает все больше людей решаться на этот шаг. Для магазинов это, безусловно, огромный вызов, а также рост текущих расходов», — отметила глава польской организации торговли и дистрибуции Рената Юшкевич.

Управляющий директор SkipWish Group Мачей Тыгельски указал на новую тенденцию — поляки стали воровать продукты питания, которые ранее не пользовались «массовым спросом» в этом плане. При этом многие предпочитают съедать продукты, не донося их до кассы.

По данным полицейской статистики, количество краж в супермаркетах за год увеличилось на 20,8%, а в мелких магазинах — на 24,6%. По словам Тыгельски, в супермаркетах воры всегда чувствовали себя хорошо, поскольку там больше выбор, и они уверены, что у них меньше шансов быть замеченными и пойманными. Небольшие же магазины не так сильно защищены от ограблений, их владельцы не всегда могут позволить себе видеомониторинг и персонал службы безопасности. Именно их владельцы сейчас забили тревогу, открыто заявляя, что проблема становится все более насущной. Потери от краж негативным образом сказываются на всех покупателях, ведь они выливаются в рост цен, резюмирует издание.