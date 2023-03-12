«Позиция неизменна»: в МИД РФ прокомментировали продление зерновой сделки

Украинская часть зерновой сделки эффективно реализуется, а российский сельхозэкспорт продолжает блокироваться западными санкциями. При этом позиция Москвы по зерновой сделке остается неизменной: договоренности должны выполняться в увязке друг с другом. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой по поводу возобновившихся переговоров по соглашению, срок которого истекает 18 марта.

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«Наша позиция в целом по пакетному предложению генсекретаря ООН А. Гутерреша, составной частью которого помимо указанной черноморской инициативы является Меморандум Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта, известна и остается неизменной. Исходим из того, что заключенные в Стамбуле 22 июля 2022 г. договоренности должны выполняться в увязке друг с другом для решения заявленных гуманитарных задач по преодолению продовольственного кризиса и помощи нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки», — говорится в комментарии Захаровой.

При этом она констатировала, что до сих пор эффективно реализуется только украинская часть сделки, российский же сельхозэкспорт продолжает блокироваться в результате западных односторонних санкций.

Представитель МИД также отметила, что Москве известно о высказываниях сторон по поводу продления «черноморской инициативы», однако российские представители в переговорах по этому вопросу участия не принимали.

«Очередной раунд консультаций межведомственной российской делегации с генсекретарем ЮНКТАД Р. Гринспан и главой УКГВ М. Гриффитсом, курирующими Меморандум Россия-ООН и черноморскую инициативу соответственно, состоится в Женеве 13 марта», — добавила Захарова.

