Российские ученые создали высокоточную систему прогнозирования наводнений

Ученые Московского госуниверситета геодезии и картографии (МИИГАиК) разработали математическую модель прогнозирования затоплений территорий с учетом рельефа, климатических условий, топографии и гидрологии. В качестве примера они составили подробную 3D-карту сезонных подтоплений для Сыктывкара в Республике Коми и выразили готовность выполнить аналитические прогнозы для всех регионов с опасностью критического поднятия вод, чтобы помочь властям и населению предотвратить разрушительные последствия, сообщили в пресс-службе вуза.

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«Модель основана на анализе данных о рельефе, климатических условиях, топографии и гидрологии территории, среднемесячном количестве осадков, движении льда, близости к рекам или другим водоемам. Используя эти данные, модель предсказывает вероятность затопления определенной территории в случае наводнения и оценивает прогнозируемый ущерб. Одной из главных особенностей данной модели является ее точность. Модель была калибрована и проверена на реальных данных, что позволяет доверять ее прогнозам», — сообщили в вузе.

В России ежегодно происходит от 40 до 70 крупных наводнений. По данным Росгидромета, в зоне риска стихийных бедствий находятся около 500 тыс. кв. км, пи этом катастрофические последствия возможны на территории 150 тыс. кв км, где расположены порядка 300 городов и более 7 млн га сельхозугодий. Только за 2021 год, по данным МЧС, экономической ущерб от паводков составил 7,5 млрд рублей, от них пострадало около 21 тыс. человек из 600 населенных пунктов. Чаще всего подтопления наблюдаются на Дальнем Востоке, в Забайкалье, Алтайском и Краснодарском краях, Крыму, Нижегородской и Липецкой областях.

Модель, разработанная в МИИГАиК, имеет гибкую настройку и может быть адаптирована под любые территории, условия и потребности пользователей, отметили в вузе. Заблаговременное определение зон затопления позволяет более эффективно распределять ресурсы для предотвращения и предупреждения стихийных бедствий. Кроме того, информацию можно использовать при планировании землепользования и принятии мер реагирования на ЧС.

