Ученые ОАЭ открыли центр исследований в Якутске

Центр биотехнологических исследований Объединенных Арабских Эмиратов (UAE Biotech Research Center) открыли на базе Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) в Якутии. Ученые центра займутся исследованием клеток и тканей останков древних животных для поиска целых клеток, сообщили в пресс-службе вуза.

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«Биотехнологии — очень важное направление и для СВФУ, и в целом для республики. Якутия — это кладовая не только мамонтовой фауны, но и других животных, существовавших в ту эпоху. И исследования их данных, я считаю, необходимы всей мировой науке», — отметил ректор СВФУ Анатолий Николаев.

По словам руководителя Центра биотехнологических исследований ОАЭ профессора Хванг Ву Сока, с руководством вуза сложились теплые и дружеские отношения. В марте 2015 года здесь была открыта лаборатория «Международного центра коллективного пользования "Молекулярная палеонтология» ОАЭ, и за восемь лет удалось добиться определенных результатов. Сейчас, по мнению Ву Сока, начинается новая эпоха сотрудничества, и впереди ученых «ждет много работы».