В США нашли способ предотвратить панику в связи с банкротством Silicon Valley Bank

Федеральная корпорация по страхованию вкладов США и Федеральная резервная система рассматривают возможность создания фонда для защиты депозитов в банках, которые могут столкнуться с проблемами после краха Silicon Valley Bank (SVB), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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«Регулирующие органы обсуждали новый специальный механизм в беседах с руководителями банков. Есть надежда, что создание такого механизма успокоит вкладчиков и поможет сдержать панику. Они просили не называть их имен, потому что переговоры не были публичными», — сообщает агентство.

Silicon Valley Bank стал крупнейшим обанкротившимся банком в США со времен глобального экономического кризиса 2008 года. SVB занимал 16-е место по величине активов в стране и являлся одним из наиболее известных кредиторов в отрасли технологических стартапов.

У банка начались проблемы после закрытия Silvergate Bank, тоже инвестировавшего в стартапы. Это вызвало обеспокоенность на рынке и стремительную продажу инвесторами отраслевых акций. В итоге один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Сейчас банк передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов.

Ситуацию с SVB обсуждал лично президент США Джо Байден с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, а предприниматель и миллиардер Илон Маск не исключил покупку обанкротившегося банка.

