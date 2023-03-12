Володин предложил россиянам задать вопросы Мишустину

В соответствии со статьей 114 Конституции РФ правительство ежегодно отчитывается перед Госдумой о работе за прошлый год. Выступление Михаила Мишустина перед депутатами планируется 22-23 марта, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, и предложил подписчикам оставить в комментариях свои вопросы и предложения, которые важно будет обсудить.

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«Профильные комитеты в рамках подготовки отчета уже встречаются с вице-премьерами и министрами, с понедельника начинаются встречи фракций с председателем правительства. В течение 10 дней должны завершить эту работу. 22–23 марта (окончательную дату определим на следующей неделе) состоится заседание Государственной Думы, на котором с отчетом выступит председатель правительства», — написал Володин.

За полчаса под его постом появилось около тысячи комментариев. Люди требовали выйти из ВОЗ, отменить ЕГЭ, запретить вейпы, разблокировать сайты, вернуть прежний пенсионный возраст, повысить зарплаты, отремонтировать дороги, выгнать иноагентов из страны, выплачивать депутатам зарплату в один МРОТ и «раскулачить» олигархов.