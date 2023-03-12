Восемь групп диверсантов и два вертолета: Минобороны сообщило об успехах в СВО

За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение 81-му артиллерийскому подразделению ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 157-ми районах проведения спецоперации, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях российские военные пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп, а системы ПВО сбили два вертолета Ми-8.

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«На Купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск в течение суток поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Масютовка, Двуречная, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики, Синьковка, Лиман Первый и Берестовое Харьковской области пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 45-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля», — сообщил Конашенков.

На Красно-Лиманском направлении, по его словам, были ликвидированы до 100 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». На Донецком направлении уничтожено более 220-ти военнослужащих, одна БМП, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение ВСУ в районах Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы ДНР. Вблизи Новомихайловки ДНР, Левадного и Марфополя Запорожской области были пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30. На Херсонском направлении была ликвидирована самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Всего за прошедшие сутки, по данным Минобороны, ВС РФ нанесли поражение 81-му артиллерийскому подразделению ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 157-ми районах. Вблизи Красного Лимана и Дробышево ДНР были уничтожены пункты управления 111-й бригады теробороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. В районе города Запорожье ликвидирован склад боеприпасов группировки ВСУ, размещенный на территории предприятия «Укрэнергочермет». Российские средства ПВО за сутки сбили два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины, один беспилотник и семь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 400 самолетов, 220 вертолетов, 3385 беспилотных летательных аппаратов, 411 зенитных ракетных комплексов, 8275 танков и других боевых бронированных машин, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4326 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8879 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

