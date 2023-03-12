«Зарница» и спорт: Кириенко рассказал, как в России будут воспитывать патриотов

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе рабочей поездки на Ставрополье посетил центр знаний «Машук» в Пятигорске и дал старт программе российского общества «Знание» по подготовке инструкторов для центров военно-патриотического воспитания детей и молодежи, которые в скором времени должны открыться во всех регионах, сообщает пресс-служба общества «Знание».

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«Сейчас в молодежных рядах патриотический дух только укрепляется. Об этом свидетельствует тот факт, что за последние несколько лет в разы увеличилось волонтерское движение. В том числе, силу набирают добровольческие отряды, работающие в зоне СВО. Впервые президент вручил волонтерам боевые награды. К сожалению, среди ребят есть и погибшие. Они шли за спинами военных, вытаскивали детей и стариков из завалов, разворачивали гуманитарные центры», — сообщил Кириенко во время семинара «Наставники специального назначения».

Он напомнил, что в конце 2022 года в стране появилось Российское движение детей и молодежи, в школах пилотных регионов работают советники по воспитанию, которые с 1 сентября будут уже во всех 40 тыс. школ России. Также с этого года, по его словам, работать с молодежью начнут наставники по военно-патриотическому воспитанию в 12 центрах, которые откроются в Бурятии, Калмыкии, Татарстане, ДНР, Чечне, ЯНАО, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Тюменской и Свердловской областях. В скором времени подобные центры появятся во всех регионах РФ.

Кроме того, по словам Кириенко, будет усовершенствована система профессиональной военно-прикладной подготовки и идеологической воспитательной работы с подрастающим поколением. Она будет организована на базе Российского союза боевых искусств, в который входит более 80 федераций спорта. Также появилась идея возродить популярную некогда систему проведения «Зарниц» среди молодежи, к реализации которой Кириенко призвал подключиться всех участников программы.

Первыми слушателями курса по подготовке инструкторов для Центров военно-патриотического воспитания детей и молодежи стали более 240 человек из разных регионов России, уточнили в пресс-службе.

