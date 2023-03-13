Акции дня: бумаги золотодобытчиков подорожали на фоне укрепления цен на металл

По итогам сессии на Мосбиржи в понедельник, 13 марта в лидеры торгов вышли бумаги компаний «Полиметалл» (+6,41% до 540,8 рублей за штуку), «Полюс» (+3,88% до 9324,5 рублей за штуку) и «Селигдар» (+2,24% до 49,65 рублей за штуку).

Трейдеры усилили интерес к бумагам на фоне роста цен на золото, стоимость которого в понедельник впервые с 3 февраля преодолела отметку в 1900 долларов. Как считают эксперты, причиной стала неопределенность с ситуацией в банковском секторе США. В кризисы золото часто выступает защитным активном, поэтому в такие моменты инвесторы предпочитают вкладывать средства в твердую «валюту».

«Росту цен на драгоценные металлы способствует снижение доллара, вызванное мерами властей США, направленными на предотвращение разрастания банковского кризиса в стране. Эти шаги фактически являются возвратом к неограниченному предложению ликвидности широкому кругу участников рынка, что способно увеличить и без того высокую инфляцию», - отметили аналитики «БКС Инвестиций».

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -0,30% до 2269,47 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,19% до 954 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:58 мск составила 80,91 долларов за баррель (-2,26%). Российская валюта укреплялась – 75,02 руб. за доллар.