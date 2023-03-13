Правительство США пытается потушить банковский пожар

В США разгорается, похоже, очень крупный банковский кризис – банкротом признан входящий в первую двадцатку американских банков Silicon Valley Bank (SVB), занимавшийся в том числе и криптовалютными операциями. Так что поклонникам крипты стоит побеспокоиться – криптозима продолжается.

Формально причиной банкротства SVB стали проблемы с ликвидностью: крупные технологические компании, являющиеся клиентами банка, испытывая острую нужду в средствах, начали закрывать вклады. Для того, чтобы покрыть эти закрытия, банку пришлось срочно продавать с большой скидкой гособлигации.

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Краха банка такого размера, как SVB, главный офис которого располагается в калифорнийской Санта-Кларе, в Америке не было уже полтора десятилетия, после мирового финансового кризиса 2008 года. SVB, что называется, «схлопнулся», буквально за день. Власти прогнозируют, что крахом одного SVB дело не ограничится и что за ним последуют и другие банки. Уже появились и первые ласточки – в воскресенье было объявлено о крахе нью-йоркского банка Signature Bank, а First Republic Bank объявил, что находится в сложном положении и что получил кредиты от ФРС и JPMorgan Chase.

Банкротства SVB и Signature Bank признаны вторым и третьим по размерам банкротствами банков в финансовой истории США. Чтобы предотвратить мощный банковский кризис, глава финансового ведомства США Джанет Йеллен вместе с финансовыми регуляторами обещает принять все необходимые меры. Довольно быстро для себя отреагировал на крах калифорнийского банка и президент Байден, заявивший, что виновные в его крахе должны отвечать. Его официальное заявление по SVB ожидается 13 марта.

Джанет Йеллен сообщила, что правительство намерено спасать вкладчиков закрывшегося банка, но не сам банк. Регуляторы безрезультатно искали все выходные покупателя для SVB. Для того, чтобы предотвратить распространение паники, Министерство финансов, ФРС и Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) сделали вчера, 12 марта, совместное заявление о том, что все клиенты SVB и Signature Bank будут спасены и получат уже в понедельник доступ к своим вкладам. Причем, речь идет и о владельцах счетов, превышающих четверть миллиона долларов, лимит страхуемой FDIC суммы вклада.

Что же касается предотвращения банковского кризиса, то ФРС воскресным вечером сделала заявление об открытии кредитной линии размером в 25 млрд долларов. К ее помощи могут обратиться все банки, которым тоже угрожает опасность. Это, надеются в Вашингтоне, поможет сохранить стабильность банковской финансовой системы США, а также американской экономики в целом. Банки смогут не продавать гособлигации, как пришлось поступить SVB, а брать кредиты у центробанка, а облигации использовать в качестве залога.

По мнению большинства финансовых аналитиков, принимаемые Джанет Йеллен меры смогут остановить распространение кризиса в понедельник. Это действительно самая крупная программа поддержки американских банков за последние 15 лет, но, как отмечают специалисты, по размерам ей далеко до схожей программы в 2008 году.