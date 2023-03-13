Акции европейских банков обрушились

Большинство экспертов в Соединенных Штатах надеются, что в результате принятых в выходные мер поддержки банковского сектора после краха SVB понедельник, 13 марта, станет переломным и кризис удастся подавить в зародыше. Тем не менее, круги от банкротства калифорнийского банка в конце прошлой недели разошлись по всему земному шару и затронули, естественно, и Европу.

Европе не помогло даже то, что в ней в отличие от США нашелся спаситель британского отделения SVB. Несмотря на покупку его британским банком HSBC за 1 фунт стерлингов акции европейских компаний и банков в первые часы торговой сессии в понедельник сильно подешевели. Кстати, по условиям сделки вклады индивидуальных вкладчиков так же, как в Америке, будут защищены.