Акции европейских банков обрушились

Большинство экспертов в Соединенных Штатах надеются, что в результате принятых в выходные мер поддержки банковского сектора после краха SVB понедельник, 13 марта, станет переломным и кризис удастся подавить в зародыше. Тем не менее, круги от банкротства калифорнийского банка в конце прошлой недели разошлись по всему земному шару и затронули, естественно, и Европу.
Европе не помогло даже то, что в ней в отличие от США нашелся спаситель британского отделения SVB. Несмотря на покупку его британским банком HSBC за 1 фунт стерлингов акции европейских компаний и банков в первые часы торговой сессии в понедельник сильно подешевели. Кстати, по условиям сделки вклады индивидуальных вкладчиков так же, как в Америке, будут защищены.
На негативной территории все без исключения европейские индексы. Общеевропейский индекс Stoxx 600, например, в 9.18 по Гринвичу (12.18 по московскому времени) снизился на 2%. У остальных индексов потери еще существеннее.
Индекс FTSE 100 снизился утром на 2,46%; DAX – на 3,1%; CAC 40 – на 2,89%; FTSE MIB – на 4,56%; IBEX 35 – на 3,87%.
Намного сильнее пострадали, естественно, банки. Акции уже упоминавшегося HSBC рухнули на 3,5%, Commerzbank - почти на 12%, а Credit Suisse – на 9.4%.
Большие потери от краха SVB понесли также страховые компании и компании по оказанию финансовых услуг.