Байден запретит добывать в Арктике нефть и газ

Президент Байден запретит выдавать нефтяникам и газовикам разрешения на бурение скважин на всей принадлежащей США территории Арктики. В администрации Белого дома эту новость подтвердили. Ожидается, сообщает CBS News, что о запрете добычи углеводородов в американской Арктике Джо Байден объявит уже в понедельник, 13 марта, в Сан-Диего, где президент будет обсуждать партнерство в строительстве атомных подводных лодок с партнерами по AUKUS: Великобританией и Австралией. Для нефтяников и газовиков закроют более 16 млн акров (св. 64 тыс км²) Национального нефтяного заповедника на Аляске (NPRA). В названии не случайно упоминается слово «нефть», потому что этот заповедник на севере полуострова действительно богат нефтью. Напомним, что, придя к власти, Джо Байден, который не жалует нефтегазовые компании, отменил указ Дональда Трампа, в свое время разрешившего бурение скважин почти на всей территории NPRA.

Нефтяники и защитники окружающей среды сейчас ждут решения Белого дома и по проекту Willow по добыче нефти на Аляске. Едва ли решение понравится экологам и «зеленым», потому что скорее всего этот проект Байден поддержит, потому что это позволит повысить бюджетные доходы и увеличит рабочие места, т.е. материально поддержит коренных жителей Аляски. По оценкам экономистов ConocoPhillips, разработка нефтяного месторождения Willow на Северном склоне Аляски в северо-восточном углу нефтяного заповедника потенциально сможет давать до 180 тыс. бар./д., что эквивалентно почти 1,5% нынешнего уровня добычи нефти в США. Проект Willow – один из немногих, по которому позиция республиканцев и демократов совпадает, но расходится с позицией защитников окружающей среды, которые выступают против допуска нефтяников на Аляску.