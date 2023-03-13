ФосАгро: производственные рекорды вопреки внешним вызовам

«Эксперт» продолжает следить за ходом сезона публикаций корпоративной отчётности. Результаты ведущих российских компаний приоткрывают окно в реальное состояние дел в российской экономике по итогам турбулентного 2022 года.

На прошлой неделе свою отчётность раскрыла «ФосАгро», ведущий отечественный производитель минеральных удобрений. Эта индустрия не стала исключением и столкнулась с беспрецедентными вызовами на мировом рынке - с полным уходом из России международных контейнерных линий, с отказом судоходных компаний предоставлять суда для перевозки удобрений и отказом страховщиков страховать перевозки, с усложнением платежей из-за длительных комплаенс-процедур в западных банках. Отрасль, от бесперебойной работы которой напрямую зависит продовольственная безопасность всей планеты, пострадала от разрушения сложившихся логистических схем поставок удобрений конечным потребителям.

Результатом стало усугубление мирового продовольственного кризиса. В прошлом году ООН заявила об угрозе «катастрофического голода в мире». По данным Всемирной продовольственной программы ООН, в 2022 году 349 млн человек в 79 странах столкнулись с острой нехваткой продовольствия. До пандемии цифра равнялась 87 млн.

На этом фоне российские производители минеральных удобрений предприняли шаги по выстраиванию альтернативных способов и увеличению поставок на рынки дружественных стран, став достойной иллюстрацией тезисов Президента России В.В. Путина, которые он озвучил в февральском Послании Федеральному Собранию.

«Многие базовые, подчеркну, именно гражданские отрасли отечественной экономики за прошлый год не только не сократили, а значительно нарастили производство», - подчеркнул тогда Президент.

Он отметил, что российский бизнес перестроил логистику, укрепил связи с ответственными, предсказуемыми партнёрами.

В случае флагмана отрасли удобрений «ФосАгро» гибкость производства широкой продуктовой линейки позволила компании в условиях новых вызовов оперативно переориентировать экспортные потоки на рынки дружественных стран. Так, экспортные поставки «ФосАгро» в Индию выросли за год почти в 6 раз до 2,8 млн тонн.

«ФосАгро» является и крупнейшим российским экспортёром удобрений в страны Африки с долей в 30%. За последние 5 лет компания в 4 раза увеличила поставки минеральных удобрений в Африку - с 117,9 тыс. тонн в 2018 до 482,6 тысяч тонн в 2022 году.

При этом только за последний год экспорт «ФосАгро» в страны Африки вырос на треть. Этот континент является одним из приоритетных направлений международного развития «ФосАгро»: в перспективе 5 лет компания рассчитывает нарастить поставки еще в два раза.

Однако безусловным приоритетом для компании является российский рынок: поставки отечественным аграриям с момента создания компании выросли в 5 раз. Сегодня она работает более чем в 70 регионах - от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, развивая крупнейшую в стране сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион». В нее входит 11 региональных компаний, 22 региональных офиса и 32 центра дистрибуции.

В пятницу на заседании Совета директоров «ФосАгро» объявила о новом производственном рекорде - выпущено 11,1 млн тонн продукции, +5% к прошлому году. В развитие вложены рекордные инвестиции, запланированный объём которых в 2023 году дополнительно вырастет на 6% до 67 млрд рублей.

Налоговые отчисления компании выросли в 1,5 раза до более 59 млрд рублей – и это еще один рекорд! Финансирование социальных и благотворительных проектов в регионах присутствия «ФосАгро» увеличилось до 12,9 млрд руб., это почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Средняя зарплата трудового коллектива за год выросла на 22%. Расширился и «продуктовый портфель» химиков – 57 марок удобрений.

Важнейшим для компании событием в этом году станет выход на проектную мощность нового завода-миллионника в Волхове. То есть экологичных удобрений в стране будет ещё больше, а продовольственная безопасность прочнее.

При этом компания продолжает наращивать ударные темпы – за первые два месяца 2023 года производство фосфорной и серной кислот выросло на 22 и 17 процентов соответственно.

Аналитики прогнозируют, что на этом фоне акции «ФосАгро» продолжат сильную динамику прошлого года, когда они стали единственными из 40 наиболее ликвидных бумаг индекса МосБиржи, которые остались в зелёной зоне (+12%). В пятницу акции флагмана отрасли удобрений прибавили сразу 5,5%, показав самый бурный рост и пробив уровень 7000 рублей.

Таким образом, пример «ФосАгро» подтвердил, что в условиях беспрецедентного внешнего давления локомотивы российской промышленности могут продолжать поступательное развитие. Но для этого необходима слаженная работа всего трудового коллектива и исключительная гибкость оперативного управления компанией.