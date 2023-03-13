Российский агропромышленный комплекс переведут на газ

Применение газомоторного топлива в отечественном агропромышленном комплексе позволит сельхозпроизводителям уменьшить затраты более чем вдвое по сравнению с бензином и дизелем, и в результате этого снизится себестоимость продукции. Перспективы использования в АПК самого экономичного и экологичного вида топлива обсудили глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. По итогам встречи они подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба «Газпрома».

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«Преимущества, которые дает природный газ, необходимо в полной мере использовать для развития сельского хозяйства. По экспертным оценкам, потенциал потребления газомоторного топлива в отечественном агропромышленном комплексе составляет 300-400 млн куб. м газа в год», — уточнили в пресс-службе.

Там также отметили, что «Газпром» продолжает развивать сеть газозаправочных станций, в России уже введено в эксплуатацию 405 объектов на начало 2023 года. Кроме того, госкорпорация активно сотрудничает с ведущими автопроизводителями для увеличения количества моделей автомобилей и техники на газе. В итоге, по данным компании, объем реализации газомоторного топлива с 2012 года увеличился в четыре раза и в 2022 году составил около 1,5 млрд кубометров.

Подписанный сторонами документ о сотрудничестве предполагает создание мер господдержки сельхозпроизводителей, производителей газомоторной сельхозтехники, передвижных автомобильных газовых заправщиков, а также расширение выпускаемой линейки газомоторной сельхозтехники и мобильной газозаправочной инфраструктуры.

